Шанхай, Китай, , 13:28 — REGNUM

Люди должны работать по 12 часов в неделю, а большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект, заявил основатель компании Alibaba Джек Ма, выступая на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в киатйском Шанхае.

По его словам, в течение следующих 10−20 лет правительства стран должны сосредоточиться на реформировании системы образования, чтобы дети могли найти работу, которая требует только трех дней в неделю и четырех часов в день.

«Если мы не изменим текущую систему образования, у всех нас будут проблемы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года стало известно, что китайский капиталист Джек Ма является членом Коммунистической партии Китая. В одной из статей в государственной газете «Жэньминь жибао» он был назван членом КПК и номинантом на премию за вклад в реформирование экономики.

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