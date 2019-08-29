Горно-Алтайск, , 13:27 — REGNUM

Следователи в Республике Алтай завершили расследование уголовного дела против жителя села Усть-Кокса, изнасиловавшего несовершеннолетнюю. Об этом сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по региону.

Вечером третьего июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый привёз жертву на просёлочную дорогу, где и совершил изнасилование. При этом насильнику 18 лет. Он был задержан через три дня и с тех пор находится под стражей.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Усть-Коксинский районный суд для рассмотрения по существу», — отметили в СКР.

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