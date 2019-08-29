* ИГ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 13:27 — REGNUM

Северо-Кавказский окружной военный суд признал жителя Ставрополья Никиту Сопыряева виновным в участии в деятельности террористической организации. Ему назначено наказание в виде десяти лет колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Установлено, что в феврале 2019 года в городе Благодарном Ставропольского края Сопыряев присягнул на верность лидеру международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Этим, как считает следствие и суд, он подтвердил готовность к ведению «джихада» на территории региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил двух боевиков из Ставропольского края к 15 годам колонии за нападение на военнослужащих на территории Дагестана в августе-сентябре 1999 года.

* организация, деятельность которой запрещена в РФ