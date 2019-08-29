Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:21 — REGNUM

В Нижнем Тагиле начались проверки Демидовской больницы и ЦГБ № 1, из которых ранее уволились хирурги. Об этом пишут местные СМИ.

В проверках участвуют представители федерального Минздрава, областного минздрава, а также прокуратуры. Проверочные мероприятия продлятся примерно две недели. Главные врачи больниц Сергей Овсянников и Олег Николаев пока отстранены от работы.

Как сообщало ИА REGNUM, Демидовскую больницу ранее покинули три хирурга. А затем шестеро хирургов чуть не уволились из ЦГБ №1, но их удалось удержать.

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