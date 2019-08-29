Москва, , 13:18 — REGNUM

То, что в программах телеведущего Владимира Соловьёва на телеканале «Россия 1» вопрос Украины поднимается чаще, чем более насущные и требующие пристального обсуждения и внимания проблемы в России, это не прихоть самого автора передачи, а выбор телезрителей. Такое объяснение дал Соловьёв в ответ на критику «нездорового интереса к Украине» в его авторских программах.

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Журналист утверждает, что зрителям его шоу больше нравится слушать обсуждения политической жизни Украины, а не размер пенсий в РФ. На это, по его словам, указывают рейтинги программ. Так, в 2018 году он умышленно посвящал целый ряд передач обсуждению пенсионного возраста, но рейтинги были крайне низкими.

«Смотрят Украину, потому что, во-первых, это альтернативная история России, затем потому что там живые настоящие эмоции», — заявил Соловьёв Telegram-каналу «Подъём».

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Журналист отметил, что русского человека всегда «традиционно волновало гораздо больше происходящее вокруг, чем происходящее внутри».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, опубликованного «Левада-центром» в начале августа 2019 года, наибольшее доверие у жителей России вызывают ведущие популярных телевизионных ток-шоу и новостных передач. Так, Владимир Соловьёв оказался тем журналистом, кому зрители доверяют больше всего (23%). За ним следуют Андрей Малахов (11%) и журналисты Владимир Познер, Андрей Норкин, Ольга Скабеева (по 6%).