Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома на 589 квартир, который ранее не смогла достроить Группа компаний «Город». Этот дом, расположенный в ЖК «Прибалтийский», стал последним объектом несостоятельной компании, который удалось достроить усилиями городских властей.

5 Строительство домов Дарья Драй © ИА REGNUM

Как напомнили в комитете по строительству Санкт-Петербурга, строительство объектов ГК «Город» началось в 2010 году, а к июню 2015 года строительство всех домов было полностью остановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года петербургская активистка, бывшая дольщица ГК «Город», на пресс-конференции президента привлекла внимание Владимира Путина к ситуации с обманутыми дольщиками в Северной столице.

«Мы выполняем поручение президента, данное во время проведения прямой линии по ситуации в ГК «Город», идем в графике. Мы взяли на себя обязательство решить в этом году проблемы обманутых дольщиков на 85%. В следующем году эти вопросы будут решены полностью», — говорил в марте 2019 года врио губернатора Александр Беглов.

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С учетом сдачи последнего «проблемного» дома, на сегодняшний день сданы все 13 домов на 5 956 квартир, общей площадью 261 796 кв. метров в трех жилых комплексах, ранее входивших в ГК «Город» — «Ленинский парк», «Морская звезда» и «Прибалтийский». Общее количество обманутых дольщиков в этих ЖК составляло 5001 человек.

Кроме того, в квартале, где построены ЖК «Прибалтийский» и ЖК «Ленинский парк» введен в эксплуатацию детский сад на 200 мест, построенный за счет городских средств. Он откроется к 1 сентября 2019 года, а до конца года строители введут еще и школу на 1375 мест.

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