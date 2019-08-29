Клин, Московская область, , 13:27 — REGNUM

В Московской области на 5% возросло число многодетных семей. Об этом заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, сообщает 29 августа пресс-служба ведомства.

Как заявила Фаевская, комментируя итоги Всероссийского конкурса «Семья года», на данный момент в регионе проживают 79 619 многодетных семей. Одна из них — семья Коломиных из города Клин, в которой воспитывают троих дочерей, победила в номинации «Молодая семья». Всего в конкурсе участвовали 353 человека со всех регионов России.

«…Хочу отметить, что семьи из нашего региона ежегодно входят в число победителей», — отметила Фаевская.

По её словам, в Подмосковье реализуют 30 социальных мер поддержки семей с детьми. Многодетным семьям также положены специализированные льготы, например, на покупку школьной формы.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, многодетные семьи с тремя и более детьми, где один из детей родится в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, могут рассчитывать на выплату в 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита. Соответствующий закон Госдума РФ приняла в июне 2019 года.