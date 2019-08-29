Чита, , 13:15 — REGNUM

В Забайкальском крае по инициативе нового главы региона Александра Осипова учреждена новая награда — государственная премия. Как отмечает сегодня, 29 августа, губернаторская пресс-служба, её смогут получить работники жилищно-коммунального комплекса, врачи, педагоги, общественные деятели, работники социальной, производственной сферы и просто активные граждане.

«Премия вручается в семи номинациях: за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие системы здравоохранения региона, за внедрение новых форм социальной работы; за активную социально-значимую деятельность в сфере образования; за общественную деятельность на благо Забайкальского края; за вклад в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Забайкалья; за заслуги в сохранении природных ресурсов, охране окружающей среды края; за вклад в развитие экономики региона», — сказано в официальном сообщении.

По словам начальника управления государственной службы и кадровой политики губернатора Забайкальского края Елены Тимошенко, уже в 2019 году государственной премии будут удостоены семь человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после скоропостижной отставки с губернаторского поста Натальи Ждановой, состоявшейся осенью 2018 года, временным главой Забайкалья стал бывший замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов. Вскорости российский президент Владимир Путин подписал указ о вхождении Забайкальского края и Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа. Теперь эти территории получают все преференции, положенные дальневосточникам.