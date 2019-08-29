Ржев, Тверская область, , 13:13 — REGNUM

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал строительcтво Ржевского мемориала Советскому солдату 29 августа во время рабочей поездки в муниципалитет. Как сообщила пресс-служба областной администрации, ход работ он обсудил с ветеранами Ржева и Ржевского района.

Мемориальный комплекс в память о советских солдатах Великой Отечественной войны возводится на месте кровопролитных боев под Ржевом 1942−1943 годов. Идею его создания поддержал президент России Владимир Путин. Завершить строительство планируется в 2020 году, к 75-летию Великой Победы.

Главной фигурой мемориала станет 25-метровая скульптура солдата, которую установят на 10-метровом восьмигранном холме. Сейчас на специализированном предприятии идёт отливка частей бронзовой скульптуры. Приступить к установке конструкции на площадке планируют осенью 2019 года.

«Это очень значимый проект. Для нас большая честь стать территорией, где будет расположен единственный масштабный монумент Советскому солдату на территории современной России. Работы организованы на высоком уровне. Тверская область оказывает всяческое содействие в создании необходимой инфраструктуры», — отметил Руденя.

Присутствовавшие на встрече ветераны отметили, как важно создание монумента на ржевской земле, где 17 месяцев шли кровопролитные бои. Во время посещения строительной площадки Игорь Руденя и ветераны возложили цветы к закладному камню на месте будущего монумента.

Сейчас на объекте ведутся монолитные работы и отсыпка кургана. Обустраиваются подпорные стенки на подходе к мемориалу, подходит к концу монтаж монолитных стен. Завершено строительство дороги вокруг кургана. Продолжается установка систем освещения, благоустройство территории, озеленение. В настоящий момент высажено 215 саженцев деревьев. Для будущих посадок, которые запланированы осенью, подобраны экземпляры березы и рябины. В общей сложности планируется высадить ещё почти 80 деревьев у самого мемориала и порядка 300 елей на площадке лагеря «Ржев. Калининский фронт».

Также идёт монтаж кабельной линии для обеспечения мемориала электроэнергией, проектируется линия для электроснабжения площадки международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая с 2019 года базируется вблизи будущего мемориала. Строится трансформаторная подстанция, обеспечен доступ к интернету.

В районе монумента будет обустроена автомобильная развязка со светофорами, парковка, до четырёх полос будет расширена дорога от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево с соблюдением всех требований безопасности. Рядом с дорогой планируется строительство вертолётной площадки, которая единовременно сможет принимать до четырёх вертолётов.

На монументе будут увековечены имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района. В октябре 2019 года запланирован монтаж памятника.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области.

В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте. Сбор средств на реализацию проекта ведётся на сайте поддержки патриотических проектов Российского военно-исторического общества. На сегодняшний день собрано порядка 265,4 млн рублей пожертвований.