Сеул, , 13:06 — REGNUM

В период с января по август 2019 года в Южной Корее было зарегистрировано 432 случая заболевания малярией, что на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний страны.

Согласно опубликованным данным, наибольшее число случаев заболевания было зафиксировано в провинции Кёнгидо (225 случаев), а также в Сеуле (72 случая), Инчхоне (72 случая), провинции Канвондо (14 случаев).

Известно, что по сравнению с прошлым годом число случаев заболевания малярией в провинции Кёнгидо сократилось на 16%, однако в городах Сеул и Инчхон, напротив, увеличилось.

В 2018 году в Южной Корее было зарегистрировано 576 случаев заболевания малярией.

Малярия — группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles (малярийный комар), вызывается паразитическими протистами.