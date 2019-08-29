Ташкент, , 12:58 — REGNUM

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, направленный на ужесточение ответственности за незаконное привлечение граждан к принудительному труду. Об этом 29 августа сообщает издание «Подробно.uz».

Отмечается, что размер штрафа за привлечение к принудительному труду составит от 10 до 15 минимальных размеров заработной платы (МРЗП) или от 2,23 млн сумов до 3,345 млн сумов ($239-$358,5). Повторное нарушение наказывается штрафом от 30 до 100 МРЗП ($717-$2390).

Отметим, до подписания вышеуказанного закона размер штрафа за привлечение к принудительным работам составлял от 1 до 3 МРЗП ($23,9-$71,7).

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