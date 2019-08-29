Ставрополь, , 13:07 — REGNUM

Жительница Ставропольского края, ранее объявленная в международный розыск, депортирована из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и передана сотрудникам российского Интерпола. В настоящее время она помещена в один из московских СИЗО, сообщили ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе МВД Ставрополья.

В 2006 году злоумышленница за кражу была приговорена к двум годам лишения свободы условно. В этот период она должна была являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию города Невинномысска, а также ставить в известность сотрудников в случае изменения своего места жительства.

Однако женщина скрылась от контроля, после чего была объявлена в федеральный, а затем и в международный розыск. Позже правоохранители выяснили, что она покинула РФ и скрывается в ОАЭ. В июле власти арабского государства по запросу Интерпола приняли решение выдать злоумышленницу России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля из Соединенных Штатов был депортирован гражданин России, обвиняемый в покушении на убийство своего знакомого.