Куньмин, Китай, , 12:57 — REGNUM

Крупнейшая в Китае плантация чая пуэр в Дадугане в провинции Юньнань на юго-западе страны была признана также и крупнейшей чайной плантацией в мире расположенным в Лондоне Агентство сертификации мировых рекордов, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Сертификат мирового рекорда был вручен муниципальному правительству Цзинхуна, который администрирует Дадуган. Окруженная тропическими лесами плантация имеет площадь 65,246 му (или 4,349 га). Это место является родиной чая пуэр, который спрессовывают обычно в форме блинов или кирпичей.

«Культура производства и пития чая прошла сквозь поколения до дня сегодняшнего. Древний чайный путь соединил Юньнань с остальным миром», — заявил мэр Цзиньхуна Бай Лин.

В 2018 году площадь плантаций чая в Цзинхуне достигла 289 му при ежегодном выходе чая в районе 22 600 тонн. Общий объем производства в чайной промышленности города достиг 3 млрд юаней ($419 млрд).