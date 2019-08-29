Пермь, , 12:53 — REGNUM

В Перми директор фирмы предстанет перед судом за коммерческий подкуп. Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Главе фирмы инкриминируют преступление по пункту «б» части 2 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп за заведомо незаконные действия (бездействие).

По данным надзорного ведомства, мужчина передавал деньги руководителю компании, действующей в Кировской области. Финансовые средства предполагались за лоббирование интересов пермской фирмы и продлении договора. В общей сложности так называемое вознаграждение составило 460 тыс. рублей.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.