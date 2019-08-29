Улан-Удэ, , 12:52 — REGNUM

В сентябре в Бурятии объявили месячник пропаганды трезвости. Как сообщили ИА REGNUM в министерством здравоохранения республики, это сделано для привлечения внимания жителей к проблеме алкоголизма и пропаганде трезвого образа жизни.

Между тем, эта проблема для республики имеет особую актуальность. Так, по данным минздрава, в 2018 году от отравлений алкоголем и его суррогатами умерло 134 человека, что составило 13,6 на 100 тысяч населения.

«Для сравнения в Дальневосточном федеральном округе показатель составляет 4,5 на 100 тыс. населения, в Сибирском федеральном округе — 4,5 на 100 тысяч населения, а в целом по России — 3,8 на 100 тысяч населения», — добавили в ведомстве.

То есть в Бурятии от алкогольного отравления умирают в три раза чаще, чем в среднем по Дальневосточному или Сибирскому федеральным округам и более чем в три раза чаще, чем в среднем по стране. Кроме того, по данным МВД по Бурятии в 2018 году пьяные лица совершили более 5,5 тыс. преступлений и 190 ДТП.

При этом в республике действуют более строгие ограничения продажи алкоголя, чем в других регионах. Так, в магазинах алкогольной продукцией запрещено торговать с 21 часов вечера. Впрочем, как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматели предложили отменить это правило якобы для привлечения туристов.