Лондон, , 12:49 — REGNUM

Употребление небольших доз красного вина оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника человека. К таким выводам пришли британские учёные, которые исследовали влияние красного и белого вина, пива, сидра и другого алкоголя на организм.

Уточняется, что всего в эксперименте принимали участие почти три тысячи добровольцев из трёх стран мира — Великобритании, США и Нидерландов. Исследователи учитывали такие факторы, как возраст, вес, регулярное питание и социально-экономический статус участников.

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«Хотя мы уже давно знаем о необъяснимой пользе красного вина для здоровья сердца, это исследование показывает, что умеренное потребление красного вина связано с более разнообразной и более здоровой микрофлорой кишечника», — пояснила первый автор работы доктор Кэролайн Ле Рой.

Учёные объясняют такой эффект от умеренного употребления красного вина тем, что в этот напиток богат полифенолами — защитными химическими веществами, которые содержатся в овощах и фруктах и обладают свойствами антиоксидантов.

Помимо этого красное вино способствует снижению уровня «плохого» холестерина в крови и поддержанию нормального веса. Как подчёркивает Ле Рой, злоупотреблять спиртным не стоит, достаточно выпивать всего один бокал красного вина раз в две недели. Этого вполне достаточно, чтобы увидеть положительный эффект.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов заявил, что употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, для поддержания здоровья сердца необходимо вести активный образ жизни, а также придерживаться здорового рациона. Что касается мнения о том, что ежедневное употребление бокала красного вина может положительно влиять на работу сердца, то оно не подтверждено научно, отметил Попов. Проводившиеся на больших группах пациентов исследования показали, что особого влияния на изменения в сосудах вино не оказывает.

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