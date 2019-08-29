Москва, , 12:48 — REGNUM

Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 67% граждан страны, недовольны около трети опрошенных (31%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

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Около половины (49%) заявили, что Россия в целом движется в правильном направлении. 42% придерживаются противоположного мнения. 10% затруднились ответить.

Работой Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России удовлетворены 36% опрошенных, недовольны — 63%. В целом, работа правительства вызывает симпатии у 44% респондентов, недовольных ею 55%.

Работу Госдумы и губернаторов тех регионов, в которых проживают граждан РФ, одобрили 37% и 61% респондентов соответственно. Не одобряют — 60% и 35% опрошенных.

Опрос проведен 22 — 28 августа 2019 года. Опрошены 1608 граждан РФ старше 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года деятельностью Владимира Путина на посту президента РФ удовлетворены 68% граждан. Показатель сохраняется на этом уровне несколько месяцев подряд.

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