Циндао, Китай, , 12:47 — REGNUM

Таможня восточного прибрежного китайского города Циндао изъяла 1000 таблеток незаконно ввезенного в страну модафинила, оборот которого находится под жестким контролем в Китае, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Десять коробок модафинила были найдены во входящем почтовом отправлении в рамках очередного таможенного досмотра. Каждая таблетка весит 200 мг, сообщили в таможне, добавив, что впервые таможенники изъяли модафинил.

Оборот модафинила находится под жестким контролем в Китае, поскольку относится к психотропным препаратам Класса I. Ошибочно считается, что «умное лекарство» улучшает когнитивные функции мозга и концентрацию. Стимулятор применяется некоторыми для того, чтобы улучшить показатели в учебе, невзирая на его побочные эффекты, включая наркотическую зависимость.

Отметим, что модафинил является аналептиком, используемым для лечения сонливости, которая вызвана нарколепсией. Однако, препарат часто нецелевым образом используется для подавления потребности во сне при его недостатке.