Екатеринбург, , 12:46 — REGNUM

Православную общественницу Оксану Иванову задержали екатеринбургские полицейские. Об этом активистка сообщила в Facebook.

На Иванову написали несколько жалоб после протестного пикета против рисунка «Супрематический крест». Общественницу повезли в 15-е отделение полиции на Уралмаше.

Сейчас активистка ищет адвокатов и защитников.

Напомним, Оксана Иванова де-факто возглавила борьбу против работы «Супрематический крест». Также активистка призывала переименовать ряд улиц Екатеринбурга. Иванова работает в Музее святости, чья выставка о Гражданской войне была поймана на фальсификации истории.

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