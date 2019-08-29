Челябинск, , 12:45 — REGNUM

В Челябинске бывший заместитель отдела полиции «Центральный» обвинён в мошенничестве. Об этом сообщает областное управление СКР.

Преступление было совершено в ноябре-декабре 2019 года. Следователи считают, что полицейский получил 140 тыс. рублей от одного из граждан, пообещав ему переквалифицировать обвинение с тяжкого преступления на преступление небольшой тяжести.

Преступление выявили коллеги полицейского. По части 3 статьи 159 УК бывшему стражу порядка грозит до до шести лет колонии и штраф. Дело уже отдано в суд.