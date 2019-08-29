Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:39 — REGNUM

Главврач Демидовской больницы в Нижнем Тагиле Сергей Овсянников, которого временно отстранили из-за массового исхода хирургов, не знает о дальнейших кадровых решениях по своей персоне. Об этом он заявил ЕАН.

Несмотря на слухи, что Овсянников так и не вернётся на работу после проверки больницы, врач заявляет, что не знает о своём возможном увольнении.

«Я работаю, нахожусь на своем рабочем месте», — сказал Овсянников

Напомним, главврачи Демидовской больницы и ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле были отстранены на две недели. В обоих медучреждениях массово уволились хирурги.

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