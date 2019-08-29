Нальчик, , 12:30 — REGNUM

По факту приготовления к террористическому акту в Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело. Его фигурантом стал задержанный 29 августа в городе Нарткале местный житель. Он дал признательные показания, сообщили ИА REGNUM в центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, злоумышленник планировал диверсионно-террористические акты в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур. В настоящее время решается вопрос о его аресте. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ «Приготовление к преступлению» и «Террористический акт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ предотвратило в Кабардино-Балкарии серию террористических преступлений. В результате отработки оперативной информации в лесном массиве в Урванском районе был обнаружен тайник, в котором находились два СВУ большой мощности.

Позже был задержан гражданин, которого заподозрили в причастности к закладке тайника. Им оказался ранее судимый за преступления террористической направленности местный житель.

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