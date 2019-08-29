Махачкала, , 12:35 — REGNUM

Три региона Северного Кавказа возглавили рейтинг субъектов России с самым калорийным среднесуточным рационом питания населения. По данным Росстата, лидирует в списке Дагестан, жители которого в среднем за день потребляют 3988,3 ккал.

Вторую и третью строчки заняли Кабардино-Балкария и Ингушетия. Энергетическая ценность суточного рациона жителей этих субъектов составила 3619,3 и 3406,4 ккал соответственно. В первую десятку регионов с показателем 3051,3 ккал также вошла Чечня. Наименьшая калорийность рациона жителей среди регионов СКФО зафиксирована в Ставропольском крае — 2352,7 ккал.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кабардино-Балкария вошла в список из 35 регионов России, в которых зафиксирован рост числа жителей, страдающих ожирением.

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