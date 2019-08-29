Москва, , 12:25 — REGNUM

«Подушевое» финансирование образовательных учреждений столицы будет увеличено. Об этом 29 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на городском открытом августовском педагогическом совете, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я считаю, это надо делать ежегодно, с учётом инфляции и доходов бюджета», — сказал мэр Москвы.

Также мэр Москвы сообщил, что встречался с директорами школ, и во время дискуссии было предложено создать стандарт «Московской старшей школы», куда вошли бы требования и к оборудованию, и к обучающим программам.

«Территория школ — это уникальная территория, где есть возможность создать хорошее современное пространство, поэтому я прошу вас и префектуры уделить особое внимание обустройству школьной территории», — сказал Собянин.