Ростов-на-Дону, , 12:22 — REGNUM

В Ростовской области начался осенний подъём активности некоторых видов иксодовых клещей, присасывание которых опасно для здоровья людей. Об этом жителей предупреждают специалисты регионального управления Роспотребнадзора, передаёт ИА REGNUM.

В ведомстве также привели данные, согласно которым в медучреждения по поводу укусов клещей обратились 6,7 тыс. человек, их них — 2 тыс. 317 детей до 14 лет. У 48 пациентов подтверждена Крымская геморрагическая лихорадка.

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году на Дону после укусов клещей два человека погибли.

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