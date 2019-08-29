Сеул, , 12:27 — REGNUM

Столица Южной Кореи попала в рейтинг самых безопасных городов мира. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Economist Intelligence Unit.

Согласно опубликованному исследованию, Сеул и Копенгаген (Дания) набрали одинаковое количество баллов (87,4 б) и оказались на 8-м месте рейтинга безопасных городов мира.

Самым безопасным городом на планете является Токио, на втором и третьем месте расположились Сингапур и Осака.

Известно, что столица Японии сохраняет звание «самого безопасного города в мире» с 2015 года. С 20-й на 7-ю строчку в рейтинге поднялся Вашингтон (США), однако Гонконг, напротив, опустился с 9-й на 20-ю позицию.

Другие города Китая, такие как Пекин и Шанхай расположились на 31-й и 32-й строчке данного списка.

Известно, что самый низкий рейтинг безопасности оказался у городов Каракас (Венесуэла) и Лагос (Нигерия) — они заняли 59-е и 60-е места соответственно.