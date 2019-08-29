Томск, , 12:20 — REGNUM

В ночь на 29 августа в Майске, на западе Томской области, произошло понижение температуры до минусовой отметки.

Это первые осенние заморозки на территории региона, сообщает РИА «Томск».

Причём ранее синоптики предупреждали о возможных заморозках. По информации томского информагентства, прогноз касался трёх населенных пунктов: Старица, Пудино и Бакчар.

Как уточнила начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина, в Майске, где нет жителей, а стоит только станция синоптиков, была зафиксирована температура минус 0,4 градуса. В Пудине температура опустилась до 0,7 со знаком плюс.

Специалист также подчеркнула, что заморозки в Томской области в конце августа — обычное явление.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным регионального главка МЧС и синоптиков, в Томской области 30−31 августа местами ожидаются дожди, грозы, возможен град. Порывы ветра могут достигать 15−20 м/с.

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