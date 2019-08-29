Москва, 29 августа 2019, 12:19 — REGNUM
Российские туроператоры начинают продажи новогодних туров к Санта-Клаусу в финскую Лапландию. Первым открыл продажи «Русский Экспресс», сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Чартерные рейсы с 30 декабря по 9 января будут летать в Рованиеми, неподалеку от этого городка находится резиденция Санта-Клауса.
Цена новогодних туров в Лапландию, включая перелет, проживание, медстраховку и трансфер, составит: с 30 декабря — от 78 тыс 300 руб. на человека., с 4 января — от 68 тыс. 900 руб.
Туроператоры фиксируют высокий спрос на туры к финскому Санта-Клаусу семей с детьми. Туристов ждут различные экзотические развлечения — экскурсии «К лапландским духам», «В поисках Северного сияния» и т. д.
Как сообщало ИА REGNUM, с 23 августа российские туроператоры начали продажи железнодорожных туров к Деду Морозу в Великий Устюг.
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