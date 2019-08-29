Пермь, , 12:17 — REGNUM

В Перми с начала августа объем выпавших осадков составил треть годовой нормы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

За сутки, 28 августа, в столице Прикамья выпало 36 мм осадков, а с начала месяца — 222 мм — треть годовой нормы. Август 2019 года вошел в число самых дождливых месяцев в истории наблюдений в Перми.

В целом лето 2019 года отметилось интенсивными дождями и возглавило рейтинг самых дождливых летних периодов за 100 лет. В июне-июле выпало 427 мм осадков при норме 227 мм.