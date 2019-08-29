Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:37 — REGNUM

Временно отстранённый от должности главврача нижнетагильской Демидовской больницы Сергей Овсянников может не вернуться на работу. Об этом сообщает ЕАН.

По информации агентства, именно Овсянников будет признан виновным в массовом исходе хирургов — сначала из Демидовской больницы, а потом из ЦГБ № 1.

Что ожидает главврача ЦГБ № 1 Олега Николаева, неизвестно.

Напомним, главврачей Демидовской больницы и ЦГБ № 1 временно отстранили от работы на две недели. Сейчас в медучреждениях проводится проверка по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, по её итогам будут приняты кадровые решения.

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