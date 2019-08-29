Симферополь, , 12:16 — REGNUM

На своих автомобилях в Крым приезжают в основном туристы из центральных и южных регионов России. Об этом 29 августа журналистам сообщила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«В основном отдыхающие приезжают на полуостров из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, Воронежа, Самары, Калуги», — отметила специалист.

Также, по её словам, среди автомобилистов, проезжающих по Крымскому мосту, много жителей соседнего Краснодарского края, поскольку кубанцы предпочитают проводить на полуострове выходные дни.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным властей Республики Крым, с начала 2019 года по Крымскому мосту прошло более 2,5 млн автомобилей, из них 34 тысячи автобусов и 405 тысяч грузовых автомобилей.

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