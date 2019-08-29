Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM

Бывший министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов, ставший фигурантом уголовного дела о подмене песка для благоустройства стадиона «Ростов-Арена», останется под домашним арестом ещё на месяц — до 27 сентября. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

ИА REGNUM сообщало, что экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Следователи полагают, что бывший глава ведомства виновен в подмене строительного материала. Вместо крупнозернистого песка рабочими был использован мелкий. Разница в стоимости между материалами превысила 223 млн рублей.

В марте текущего года силовики задержали Безуглова, провели обыски и отправили под стражу. В июне суд смягчил меру пресечения.

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