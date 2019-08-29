Москва, , 12:15 — REGNUM

Работники образования столицы должны принять активное участие в предстоящих 8 сентября выборах в Мосгордуму. Об этом 29 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на городском открытом августовском педагогическом совете, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Школа всегда играла огромную роль в общественно-политической жизни города. 8 сентября в Москве состоятся выборы в Мосгордуму. В каждом округе будут бороться по три-пять кандидатов. Я надеюсь, что работники образования не останутся в стороне от этого процесса и примут в нем активное участие», — сказал Собянин.

Собянин также отметил, что образование будет одним из приоритетов работы мэрии Москвы