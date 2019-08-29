Северодвинск, Архангельская область, , 12:12 — REGNUM

Обезьяну, кроликов, дикобраза, питона и других животных, которых привезли в Северодвинск на выставку, бросил хозяин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Контактный зоопарк снимал помещение в Северодвинском центральном универмаге. Срок аренды закончился 26 августа, но животных до сих пор никто не увез. С арендатором пытались связаться по мобильному телефону и по электронной почте — безрезультатно.

Интересно, что во время работы зоопарка были организованы пикеты в поддержку защиты животных от подобной эксплуатации. Сегодня ЦУМ просит у зоозащитников помощи.

«Обезьяна, питон, еноты, попугаи, голуби, павлин, дикобраз, шиншиллы, кролики, красноухие черепахи, цесарки — это всего лишь инвентарь, бездушные рабы. Теперь администрация ЦУМа не знает, что им делать с животными. Когда я стояла с пикетом около ЦУМа, на меня нападали, меня выгоняли, надо мной потешалась безмозглая толпа, полиция бездействовала, когда сотрудник зверинца сломал видеокамеру корреспондентам северодвинского телевидения. А теперь меня спрашивают: что делать с животными? Что делать? Кто виноват? Вечные вопросы. Значит, как стричь деньги за счет эксплуатации животных, вопросов у вас не было. А теперь вы обращаетесь к зоозащитным организациям, которые никто не финансирует. А виноваты потребители. Те самые потребители, которые радостной толпой посещают такие мероприятия, те самые потребители, которые катаются на слонах и делают селфи с дельфинами в хлорированной воде. Посмотрите на несчастных, никому не нужных животных. Вы виноваты в их судьбе», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» зоозащитница Татьяна Халина.

Что будет с животными — пока не ясно. Руководство ЦУМа рассчитывает, что найдутся желающие забрать животных себе.

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