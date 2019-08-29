Новосибирск, , 12:11 — REGNUM

В отношении сотрудника новосибирской исправительной колонии-2 ГУФСИН России возбуждено дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, накануне вечером, 28 августа, он получил 1,3 млн рублей. За эти деньги он обещал обеспечить «благоприятных условий содержания» осужденного из другой колонии и организовать ему условно-досрочное освобождение.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время сему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование дела продолжается.