Самара, , 12:12 — REGNUM

Публичные слушания, которые определят судьбу новой троллейбусной линии в Самаре, начались в областном центре, 29 августа сообщает ГТРК «Самара».

На слушаниях обсуждается вопрос строительства новой троллейбусной линии для Фрунзенского моста.

Мнения и предложения жителей принимаются в заочной форме до 24 сентября, отправить их можно на электронную почту администрации Самарского района.

«На слушаниях представлен проект планировки территории. Контактную сеть троллейбуса протянут по улицам Комсомольской (от Чапаевской до Куйбышева) и Куйбышева (от Комсомольской до Пионерской)», — сообщили в совете депутатов Самарского района.

Если жители города одобрят данный проект, то новая троллейбусная ветка в Самаре появится к концу 2020 года.