Москва, , 12:10 — REGNUM

Столичные школы необходимо интегрировать в городскую среду. Об этом 29 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на городском открытом августовском педагогическом совете, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Количество москвичей, поступающих в ведущие вузы Москвы, удвоилось или утроилась. Качество образования в нашей стране будет повышаться, и мы все этому рады. Но надо понимать, что это серьёзным образом усилит конкуренцию в вузы для наших выпускников. Они столкнутся с лучшими выпускниками школ со всей страны», — отметил Собянин.

По мнению мэра Москвы, необходимо повышать конкурентоспособность столичных школьников. В частности, глава города заявил о необходимости добиться того, чтобы не менее половины выпускников московских школ набирали на ЕГЭ не меньше 250 баллов на трёх экзаменах.

«Большинство московских школ сегодня на мировом уровне. А что нужно сделать, чтобы совершить шаг вперёд? Это все зависит от вас, от программ, по которым мы учим детей, это ваша профессиональная задача и я надеюсь, что сегодня вы выработаете решение. Но и без помощи города сделать это невозможно. Мы ставили задачу, чтобы интегрировать школу в городскую среду», — сказал Собянин.