Киншаса, , 12:11 — REGNUM

Международная экологическая организация «Гринпис» призвала правительства стран, расположенных в долине реки Конго, принять дополнительные меры по тушению лесных пожаров в Центральной Африке, передает Deutsche Welle Swahili.

По сообщению издания, леса долины реки Конго, расположенные на территории Демократической Республики Конго, Габона, Республики Конго и Камеруна, занимают второе после лесов Амазонии место по величине на планете и также известны как «вторые зеленые легкие планеты».

По информации сотрудников «Гринписа», с 21 августа в Анголе было зафиксировано более 6902 очагов возгорания, в ДР Конго — более 3395.

В организации отметили, что пока внимание мирового сообщества приковано к пожарам в Амазонии, правительства африканских стран должны самостоятельно тушить пожары в экваториальных лесах долины реки Конго.

Эксперты отмечают, что основная причина пожаров в Амазонии — засуха, связанная с климатическими изменениями, в то время как африканские леса обычно всегда горят в данный сезон. Более того, пожары в центральной Африке провоцирует население, ведущее подсечно-огневое земледелие, которое предполагает вырубку и сожжение леса для создания земельных участков.

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