Киев, , 12:09 — REGNUM

В 2018 году на Украине выявили 26 321 случай заболевания туберкулёзом, заявили в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщило 29 августа информационное агентство УНН.

«За 2018 год на Украине был выявлен 26 321 случай заболевания туберкулезом. Без надлежащего лечения в среднем 45% людей с туберкулезом умрут», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что ежегодно от туберкулёза на Украине умирают около 4 тыс. человек. Около четверти случаев заболевания на Украине остаются неопределёнными.

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