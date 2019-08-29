Киев, 29 августа 2019, 12:09 — REGNUM
В 2018 году на Украине выявили 26 321 случай заболевания туберкулёзом, заявили в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщило 29 августа информационное агентство УНН.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что ежегодно от туберкулёза на Украине умирают около 4 тыс. человек. Около четверти случаев заболевания на Украине остаются неопределёнными.
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