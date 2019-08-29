Чэнду, Китай, , 12:03 — REGNUM

Завершено строительство основного сооружения нового аэропорта столицы провинции Сычуань города Чэнду на юго-западе Китая, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Международный аэропорт «Тяньфу» города Чэнду является одним из крупнейших проектов гражданских аэропортов в стране. Основной этап строительства должен быть завершен к концу 2020 года, а официальный запуск в эксплуатацию его должен состояться в первой половине 2021 года.

Чэнду, как ожидается, станет третьим городом в Китае, у которого будет два международных аэропорта. Площадь аэропорта составит 330 тыс. кв. метров. Терминал 2 аэропорта будет иметь пять этажей над землей и два под землей.

Первая фаза строительства аэропорта рассчитана на обеспечение обработки 40 млн пассажиров и 700 тыс. тонн грузов уже к 2025 году.

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