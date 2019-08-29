Токио, , 11:58 — REGNUM

На пресс-конференции в Токио компания Sega анонсировала новую игру в серии Yakuza. Об этом 29 августа сообщает игровое издание Kotaku.

Игра Yakuza 7

Главным героем Yakuza 7 станет Ичибан Касуга, а местом действия — город Иокогама. Сообщается, что боевая система в предстоящей игре будет пошаговой.

Yakuza — это серия японских приключенческих видеоигр. Последним проектом франшизы стала Yakuza Kiwami 2, её релиз состоялся 7 декабря 2017 года на PS4.

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