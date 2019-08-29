Лондон, , 11:54 — REGNUM

На агрегаторе Metacritic 28 августа появились первые оценки хоррор-игры The Dark Pictures: Man of Medan. Проект получил 70 баллов из 100 на основе 47 рецензий критиков.

Игра The Dark Pictures: Man of Medan

Критики высоко оценили кооперативный режим, в котором можно одновременно проходить несколько сюжетных линий. При этом жёсткой критике подверглись многочисленные ошибки, технические недоработки проекта и «проседающий» к концу игры сюжет.

Man of Medan — это первая часть в антологии интерактивных хорроров The Dark Pictures. Сюжет игры рассказывает о группе молодых людей, исследующих таинственны корабль-призрак.

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