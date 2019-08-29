Оренбург, , 11:40 — REGNUM

В Оренбургской области не выявлено превышения нормы имаго саранчовых. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона, такие результаты показал мониторинг саранчовых вредителей по международной системе сбора данных (ASDS).

Между тем максимальная численность вредителей остаётся на юге области у границы с Казахстаном.

Обследование, которое проводят специалисты филиала Россельхозцентра, свидетельствует о большом количестве саранчи в Соль-Илецком районе. В целом на территории региона проанализировано состояние 64,4 тысячи гектаров. В Соль-Илецком районе выявлено десять экземпляров вредителей на квадратный метр, обследовано 70 гектаров.

В скором времени в Оренбуржье начнётся осеннее обследование кубышек. На основе анализа ситуации будет принято решение о проведении защитных мероприятий против личинок саранчовых в 2020 году.