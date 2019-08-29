Сенец, , 11:29 — REGNUM

Владельцы частного словацкого зоопарка «Оазис сибирского тигра» обвинили власти Австрии в гибели новорожденных тигрят, которых их сотрудница пыталась выходить. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Как рассказал словацким СМИ владелец расположенного под городом Сенец зоопарка Милан Братко, от новорожденных тигрят отказалась мать. Поскольку ветеринар находился в отпуске, одна из сотрудниц предложила перевезти зверят в свою квартиру в Австрии, чтобы показать местному специалисту. Там они были изъяты властями, отметила супруга Братко, с нарушением правил безопасности — посреди ночи, без перчаток, без дезинфицированной коробки для перевозки.

«Изъятие было незаконным и повлекло за собой смерть животных», — сказал Милан Братко.

Владельцы «Оазиса» ожидают отчета ветеринара о причинах смерти новорожденных тигрят. Они подали иск против Австрийской ассоциации защиты животных, которая обвинила словацкий зоопарк в «ужасающих условиях содержания» тигров.

34-летняя сотрудница зоопарка, в квартире которой были обнаружены тигрята, предстанет перед австрийским судом в октябре. Ей грозит до двух лет лишения свободы согласно параграфу 7 статьи о торговле видами, которая регулирует ввоз и вывоз диких животных в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, два тигренка скончались в Шёнбруннском зоопарке Вены в конце минувшей недели. Они были переданы специалистам этого старейшего в мире зоопарка после изъятия из частной квартиры.

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