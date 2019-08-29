Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM

Отец 12-летней петербурженки Алисы А., умершей в турецкой больнице после утопления в бассейне, сообщил новую дату доставки на родину тела девочки. Это произойдет в ночь на 1 сентября.

Как сообщил отец ребенка Андрис Лейкуцис, тело в сопровождении родителей доставят в Петербург прямым рейсом из Антальи.

«Спасибо МИДу. Спасибо всем. Летим в субботу все вместе. Прямой рейс Анталия — Питер. Вылетаем в субботу в 23 часа», — написал мужчина в соцсети.

Согласно выложенным сканам билетов, вылет самолета Turkish Airlines с телом ребенка из аэропорта Антальи назначен на 23 часа по местному времени 31 августа, прилет в «Пулково» ожидается 1 сентября в 03:15 мск.

Напомним, 18 августа руку девочки затянуло в ничем не защищенную трубу на дне бассейна в отеле Sunhill в турецком курортном городе Бодрум. Девочку удалось поднять из воды только через несколько минут.

Турецкие врачи при помощи прибывших петербургских коллег боролись за ее жизнь 10 дней, но 28 августа сердце ребенка остановилось.

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