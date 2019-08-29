Тутаев, Ярославская область, , 11:21 — REGNUM

Ярославское УФАС вынесло предупреждение главному врачу Тутаевской районной больницы о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кладбище

Как выяснила проверка Тутаевской межрайонной прокуратуры, больница в 2018 году заключила договор с одним из индивидуальных предпринимателей на транспортировку тел умерших на паталогоанотомические исследования. Как посчитали в прокуратуре и УФАС, такой договор нарушает закон.

Организацией ритуальных услуг должны заниматься органы местного самоуправления. Транспортировка тел является ритуальной услугой. Местные власти должны делать это или силами собственного предприятия, или же объявить конкурс на выполнение таких услуг.

По логике предостережения, договор больницы с предпринимателем создал ему выгодные услуги для оказания дальнейших услуг по погребению тел. В частности, предприниматель имел всю информацию об умерших, которая позволяла ему связываться с родственниками и заключать договоры на ритуальные услуги.

УФАС требует от главного врача расторгнуть договор с предпринимателем. В противном случае будет возбуждено антимонопольное дело.

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