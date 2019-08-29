История вопроса

В Курганской области 8 сентября пройдут очередные выборы губернатора. Но избранный в сентябре 2014 года Алексей Кокорин, который не исключал возможности участия в них, не доработал до конца своего срока. 2 октября 2018 года врио губернатора был назначен Вадим Шумков.



За несколько месяцев работы новый руководитель уже освоился в новой должности. А 8 сентября ему предстоит принять участие в выборах губернатора в качестве основного кандидата.



