Шадринск, Курганская область, 29 августа 2019, 11:14 — REGNUM
В курганском Шадринске неизвестные подожгли штаб-квартиру одной из политических партий. Инцидент произошёл 28 августа, заявили представители партии местным журналистам.
Пожар возник в районе 17:00 по местному времени. Известно. что пострадал партийный флаг.
Представители партии подали в полицию заявление о произошедшем. Там уже ведут проверку. По некоторым данным, речь идёт об обычном хулиганстве, в то же время партийцы полагают, что это была акция устрашения.
Напомним, 8 сентября зауральцы буду выбирать губернатора. Также пройдут местные выборы.