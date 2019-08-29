Москва, , 11:14 — REGNUM

Большинство жителей России (84%) оценивают вклад СССР в победу во Второй мировой войне как весомый или очень значительный (мужчины и люди старше 60 лет по 90%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: Вторая мировая война была неизбежна, считают 67% жителей РФ

По мнению опрошенных, много сделали для победы во Второй мировой войне США и Великобритания (29% и 25% соответственно). При этом более трети заявили, что вклад этих стран был незначителен — США (33%), Великобритания (38%).

Также 40% граждан РФ считают не значительным вклад в победу над фашизмом Франции. Не ощущалась в то время и поддержка Китая (26%), а 39% респондентов считают, что её практически не было.

Опрос проведен 27 августа 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, знают, кто был союзниками СССР в Великой Отечественной войне, 74% жителей России, «знают» о союзниках Германии меньше — 58% опрошенных.

Читайте также: Вклад союзников СССР в победу во Второй мировой войне: опрос