Ереван, , 11:02 — REGNUM

Заработная плата лесникам и начальникам лесного хозяйства в Армении будет повышена с 1 октября 2019 года. Об этом написал премьер-министр республики Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

По его словам, решение о повышении заработной платы было принято после обсуждения этого вопроса с министром окружающей среды. По итогам 2018 года сельское и лесное хозяйства в Армении являются самыми низкооплачиваемыми отраслями.

Отметим, по итогам 2018 года средняя заработная плата работников лесного хозяйства в Армении составляла 115 тыс. драмов ($241). Этот показатель на 36% меньше, чем размер средней заработной платы в республике.

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