Краснодар, , 10:59 — REGNUM

Столица Краснодарского края официально определила свои границы в Государственном реестре. Город протянулся с севера на юг на 20,6 км, с востока на запад Краснодар — на 30,1 км. Площадь городской черты составляет 341,7 кв. км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации краевого центра.

Регистрация границ позволяет планировать Генплан города. По словам главы Краснодара Евгения Первышова, это часть работы по формированию нужных стратегических документов. Сейчас в ЕГРН внесли действующие границы города, после завершения разработки и утверждения изменений в Генеральном плане их откорректируют. Официальные данные позволяют предотвратить мошенничество с земельными участками и использование их не по назначению, а также сократить число земельных споров между правообладателями.

«Наличие в Едином государственном реестре недвижимости границ населённых пунктов упрощает процедуры ведения бизнеса, повышает инвестиционную привлекательность регионов. Актуальные сведения помогают улучшить качество управления территориями и земельными ресурсами, вовлекая земли в оборот», — уточнила заместитель директора Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.